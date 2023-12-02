رغم البرد الشديد.. المصريون فى النمسا يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا على مقر السفارة في العاصمة فيينا، وذلك في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الثلوج بغزارة، حرص عدد كبير من أبناء الجالية في النمسا على الحضور والإدلاء بأصواتهم.

وفي السياق رصدت قناة "إكسترا نيوز" مشاركة أبناء الجالية المصرية في النمسا في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وقالت أسماء علي من أبناء الجالية المصرية بالنمسا: "تحياتي للجميع أتحدث من أمام القنصلية المصرية باسم سيدة مصرية تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية".

وأضافت: "نحن نرى الوضع وما يحدث في البلاد الأخرى، إحنا مصريين وندعم بلدنا ورئيسنا، أي عمارة تُبني تأخذ فترة في البناء ومش هنشوف جمال العمارة إلا عند انتهائها".

مصرية في النمسا: نحب مصر ونقف مع رئيسها دائمًا

وتابعت: "لازم نتنظر على رئيسنا لكي نرى مصر متقدمة مزدهرة"، موجهة رسالة لجميع المصريين: "انزلوا انتخبوا الرئيس وخليكم مع الإنسان اللي بيحبكم ومش عاوزين نكون زي البلاد الأخرى، عاوزين مصر ثابتة وقوية، وعلشان بنحب مصر لازم نقف مع رئيسها".

واستكملت: "لازم نساعد الشعب المصري، إحنا كمغتربين لدينا مشروعات للمصريين، وسنقدم للبعثة الدبلوماسية في النمسا مشروعًا سيفيد المصريين".

فيما قالت الدكتورة آيات خليفة، إحدى أبناء الجالية المصرية في النمسا: "جاية بكل حب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باستعد لهذا اليوم منذ شهر وأطلقنا عليه العُرس المصري".

وأضافت: "جئنا لدعم بلدنا ورئيسنا وحكومتنا وجيشنا، جئنا للاعتراف بإنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ونقول له رغم الثلج والطقس البارد لن نتأخر عن مصر أبدًا".