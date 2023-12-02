السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرى فى ألمانيا: صوتى للرئيس السيسى الذى أنقذ مصر من الدمار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه مواطن مصري يعيش في ألمانيا، رسالة إلى أبناء الجالية المصرية حول أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال المواطن المصري خلال لقاء لقناة "إكسترا نيوز": "جئنا اليوم للإدلاء بأصواتنا بطريقة حضارية، أشجع كل مواطن مصري مُقيم خارج مصر على المشاركة في الانتخابات أيًا كان سيعطي صوته لمن".

مصري في ألمانيا: علينا إظهار تحضرنا للعالم كله في الانتخابات الرئاسية

وأضاف: "علينا أن نظهر للعالم كله الطريقة الحضارية بتاعتنا، إحنا شعب حضاري، لذلك أدعو كل المصريين هنا للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مسيحي، مسلم، أهلًا وسهلًا بمشاركة الجميع".

وتابع: "انزل، أدلِ بصوتك للرجل الذي أنقذ مصر من الدمار وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه ليست مجاملة بل كلمة حق لرجل حق يستحق الكلمة الحق، تحيا مصر في ظل الجيش المصري القوي والشرطة المصرية القوية وتحت حماية وقيادة رجل يشهد الجميع بحكمته، وكلمته تأتي في توقيتها ومكانها".

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