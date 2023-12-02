من السعودية.. عمار ياسر: بنعيش حالة عرسًا انتخابيًا منذ الأمس

علق عمار ياسر، عضو الجالية المصرية في السعودية، على عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "CBC"، مساء اليوم السبت: "بنعيش حالة عرس انتخابي منذ الأمس".

وأضاف أن الجالية المصرية في السعودية من أكبر الجاليات على مستوي العالم، موضحًا أن هناك إقبالًا كثيفًا من المصريين في السعودية علي صناديق الاقتراع، وأنه من المتوقع زيادة الأعداد في الساعات المقبلة نظرًا لارتفاع حرارة الجو في السعودية.

وأشار إلى أن مشاهد العرس الانتخابي منذ الأمس تدل على حرص أبناء مصر في المملكة العربية السعودية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، موضحًا أن المصريين لديهم وعي كبير لخطورة المرحلة الراهنة من عمر الدولة المصرية.