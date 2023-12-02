فرنسية الأصل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية.. فما سر مشاركتها؟ (فيديو)

حرصت سيدة فرنسية مصرية، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وقالت إنها اعتادت على المشاركة مع زوجها الراحل صلاح أبو العلا، لكن هذه المرة أتت وحدها بعد وفاة زوجها قبل 5 شهور.

خولدين أبو العلا مصرية تزوجت من صلاح أبو العلا توفى من 5 شهور، لا تتحدث اللغة العربية، ورغم عدم وجود زوجها، ورغم برود الطقس، حرصت على لمشاركة، وعن سر حرصها على الإدلاء بصوتها، قالت خولدين في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "مصر في تقدم كبير وملحوظ في مجالات مختلفة، من أهمهم القضاء على فيروس سي، وأنا منتظرة أزور المتحف المصري الكبير".

وأشادت بسهولة العملية الانتخابية، وقالت: "قدمت بالنيابة عن زوجها، وأتتمنى السيسي يكمل الفترة المقبلة".