السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسية الأصل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية.. فما سر مشاركتها؟ (فيديو)

سيدة فرنسية مصرية
سيدة فرنسية مصرية

حرصت سيدة فرنسية مصرية، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وقالت إنها اعتادت على المشاركة مع زوجها الراحل صلاح أبو العلا، لكن هذه المرة أتت وحدها بعد وفاة زوجها قبل 5 شهور.

خولدين أبو العلا مصرية تزوجت من صلاح أبو العلا توفى من 5 شهور، لا تتحدث اللغة العربية، ورغم عدم وجود زوجها، ورغم  برود الطقس، حرصت على لمشاركة، وعن سر حرصها على الإدلاء بصوتها، قالت خولدين في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "مصر في تقدم كبير وملحوظ في مجالات مختلفة، من أهمهم القضاء على فيروس سي، وأنا منتظرة أزور المتحف المصري الكبير".

وأشادت بسهولة العملية الانتخابية، وقالت: "قدمت بالنيابة عن زوجها، وأتتمنى السيسي يكمل الفترة المقبلة". 

سيدة فرنسية مصرية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 اكسترا نيوز السيسي

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو: استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

ممثل الجالية بفرنسا يكشف سر حرص المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات

القاهرة الإخبارية: استشهاد 100 فلسطينى جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

قصف عنيف على الهواء.. سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة

سفيرنا بإيطاليا: المشاركة العالية في انتخابات الرسالة رسالة إيجابية بوعي المصريين

نهال عنبر تدعم ترشح السيسى: كمل مشوارك يا ريس واحمى بلدك

توقعات بانتهاء الحرب خلال أسبوعين.. ما أهداف الاحتلال من استئناف العدوان على غزة؟

مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع فى جنوب غزة: "الإخلاء العاجل مستحيل"

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة