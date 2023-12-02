السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة: مستعدون لاستقبال الاستفسارات والأسئلة عن الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة

جريدة الدستور

في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مشاركة المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024، أكدت وزارة الهجرة مواصلة العمل في غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالخارج على مدار الساعة في أيام الانتخابات الثلاثة الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر 2023، لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

اتحاد المصريين بالبحرين: أعداد غفيرة مهتمين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

كما أكدت وزارة الهجرة، استمرار المتابعة عبر كافة الوسائل المعلنة للمصريين بالخارج، سواء صفحات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، لافتة إلى استقبال العديد من الاستفسارات خلال اليوم الأول للغرفة من المصريين بالخارج في 9 دول، حيث تنوعت هذه الاستفسارات، وتم الرد على جميعها.

وتلقت الغرفة عددا من الاستفسارات من دول ألمانيا وسوريا وألبانيا والإمارات وسلطنة عمان، وتمثلت في عناوين المقرات الانتخابية بالسفارات والقنصليات، والمواعيد الخاصة بالتصويت والإجراءات المتعلقة باقتراع المصريين بالخارج، حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ومن المهم وجود "جواز سفر ساري" أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية.

كما تابعت غرفة العمليات توفير وسائل لانتقال المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن مقرات البعثات الدبلوماسية بجهود ذاتية من أعضاء الجاليات المصرية حول العالم، حيث أشادت وزار الهجرة، بهذه الروح الوطنية والانتماء والقيام بواجبهم والوطني وحقهم الدستوري.

txt

حزب "المصريين": المصريون فى الخارج يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

كما رصدت غرفة العمليات، وفقا للتقرير، كثافات كبيرة في كل من أبو ظبي والرياض والكويت، وزيادة ملحوظة بالحضور في دبي ومسقط والدوحة وميلانو وسيدني وملبورن بأستراليا.

ونوهت وزارة الهجرة، إلى أن المواطن المقيم في الخارج ويوجد في مصر في إجازة في أوقات الانتخابات المعلنة للخارج، فيمكنه المشاركة في الدائرة الانتخابية التابع لها في مصر في توقيتات الانتخابات المعلنة للداخل، مؤكدًا أن المصريين الذين يسافرون لفترة وجيزة ولن يعودوا خلال أيام الانتخابات داخل مصر، فيمكنهم إبلاغ السفارات والقنصليات والتصويت خلال الأيام المعلنة لتصويت المصريين بالخارج في أيام 1، 2، 3 ديسمبر2023، كما أن المصري بالخارج الموجود في دولة أخرى له حق التصويت في المقر الانتخابي المعتمد داخل هذه الدولة.

في سياق متصل، ثمنت وزارة الهجرة، بجهود فريق العمل في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وكذلك جهود السادة السفراء والقناصل وممثلي الجاليات، من تذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج خلال العملية التصويتية، لافتة إلى أن هناك سلاسة في العملية التصويتية، بدءًا من استقبال المواطنين بالخارج بالسفارات والقنصليات بالخارج، والتأكد من هويتهم وتعريفهم بترتيبهم في الكشوف، ومرورًا بالتصويت في العملية الانتخابية، موضحة أن صناديق الانتخابات شفافة، ويمكن الاطلاع على ما بداخلها، وذلك ليتأكد الناخب أن صوته وصل لمن اختاره من المرشحين.

وشددت وزارة الهجرة، على أن هناك كتيبة من فريق العمل في خدمة كل مصري حول العالم، ومستعدون لاستقبال الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة، مشيرة إلى أننا جميعًا حريصون على أن تخرج الانتخابات بصورة ديمقراطية للعالم، ولنرسل رسالة مفادها أننا قادرون على اختيار من يقود الوطن لاستكمال الإنجازات.

الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات البعثات الدبلوماسية أعضاء الجاليات المصرية وزارة الهجرة

مواد متعلقة

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة