في ثاني أيام الانتخابات بالخارج.. أبناء الجالية المصرية يتوافدون للتصويت فى صربيا

توافدت أعداد من الجالية المصرية فى صربيا للتوصيت فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

انتخابات الرئاسة المصرية

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أمس الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي غدا الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

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