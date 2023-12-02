السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو "القاهرة التجارية" يدعو المصريين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

دعا المهندس إيهاب سعيد، عضو الغرف التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الرقمية، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والنزول لصندوق الاقتراع والتعبير عن حب الوطن من خلال انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها 4 مرشحين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
وأكد عضو الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بهذا الحشد الكبير يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي على حرية الرأي والتعبير، وأن الانتخابات تجري وفق الإجراءات المتبعة وفق الدستور والقانون.
وقال سعيد، إن العرس الديمقراطي والانتخابات الرئاسية أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية ورسالة طمأنة للمستثمرين على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضرائب بهدف توطين الصناعة محليًا.

وأكد أن الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية ضمن أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحًا أن خفض الفاتورة الاستيرادية والاتجاه للمنتجات المحلية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر سيحققق التكامل الاقتصادي ويؤدي لتوفير فرص عمل للشباب.
وذكر أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية خلال العشرة سنوات الماضية سواء في البنية التحتية والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، يؤكد نجاح الدولة في تحسين حياة المصريين والخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.

ولفت إلى أن العرس الديمقراطي والانتخابات الرئاسية أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية ورسالة طمأنة للمستثمرين على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضرائب بهدف توطين الصناعة محليًا.
وأوضح أن الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية ضمن أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحًا أن خفض الفاتورة الاستيرادية والاتجاه للمنتجات المحلية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر سيحققق التكامل الاقتصادي ويؤدي لتوفير فرص عمل للشباب.
ونوه أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية خلال العشرة سنوات الماضية سواء في البنية التحتية والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي يؤكد نجاح الدولة في تحسين حياة المصريين والخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.

الدولة البنية التحتية الصادرات المصرية المستثمرين الديمقراطي الغرف التجارية

مواد متعلقة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد الغرفة التجارية بالغربية

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة