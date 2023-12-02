عضو "القاهرة التجارية" يدعو المصريين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

دعا المهندس إيهاب سعيد، عضو الغرف التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الرقمية، جموع الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والنزول لصندوق الاقتراع والتعبير عن حب الوطن من خلال انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها 4 مرشحين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

وأكد عضو الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بهذا الحشد الكبير يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي على حرية الرأي والتعبير، وأن الانتخابات تجري وفق الإجراءات المتبعة وفق الدستور والقانون.

وقال سعيد، إن العرس الديمقراطي والانتخابات الرئاسية أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية ورسالة طمأنة للمستثمرين على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضرائب بهدف توطين الصناعة محليًا.

وأكد أن الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية ضمن أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحًا أن خفض الفاتورة الاستيرادية والاتجاه للمنتجات المحلية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر سيحققق التكامل الاقتصادي ويؤدي لتوفير فرص عمل للشباب.

وذكر أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية خلال العشرة سنوات الماضية سواء في البنية التحتية والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، يؤكد نجاح الدولة في تحسين حياة المصريين والخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.

ولفت إلى أن العرس الديمقراطي والانتخابات الرئاسية أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية ورسالة طمأنة للمستثمرين على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى توجه الدولة لدعم المستثمرين الجادين من خلال حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضرائب بهدف توطين الصناعة محليًا.

وأوضح أن الاعتماد على التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية ضمن أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحًا أن خفض الفاتورة الاستيرادية والاتجاه للمنتجات المحلية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر سيحققق التكامل الاقتصادي ويؤدي لتوفير فرص عمل للشباب.

ونوه أن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية خلال العشرة سنوات الماضية سواء في البنية التحتية والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي يؤكد نجاح الدولة في تحسين حياة المصريين والخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.