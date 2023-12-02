السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة إيجاد حل جذري لمشكلة الصرف بشارع النزهة

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة جودة أعمال الرصف التي تمت بعدد من شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ورجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد شارع النزهة الممتد من شارع ديوان المحافظة، والذى يشكو قاطنيه من كثرة وتكرار انسداد الصرف الصحي بالمنطقة خاصة في فصل الشتاء، وفي هذا الصدد وجه مسئولي شركة المياه والصرف الصحى سرعة إيجاد حلا جذريا للمشكلة، وكذا الاهتمام بمستوي النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد شارعى المعبر وصيدلية الرحمة، سيرا على الأقدام، للتأكد من جودة أعمال الرصف ومنسوب مطابق الصرف الصحي ومدى سيولة حركة سير السيارات، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

وأشار إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

محافظ قنا قنا أشرف الداودي محافظ قنا شوارع قنا اشرف الداودي

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