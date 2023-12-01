حزب الحرية المصرى بقنا: لا بد من الخروج الجماعى والمشاركة بكثافة فى انتخابات الرئاسة

عقد حزب الحرية المصري؛ أمانة مركز قوص اليوم، اجتماعًا مهمًا من أجل الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر دبسمبر 2023م؛ حضر الاجتماع رمضان رياض أمين الحزب لقطاع جنوب الصعيد؛ والمحاسب زكريا العمدة عضو أمانة الحزب العامة بالقاهرة؛ والأمين العام لحزب الحرية المصري أمانة قوص السيد عزام حساني؛ ونبيل حافظ مساعد الأمين العام، وسعد فاروق الأمين المساعد أيضًا، ويحيى التهامي أمين المدينة بالحزب وأعضاء حزب الحرية المصري أمانة مركز قوص.

يأتي هذا الاجتماع من خلال اهتمام قيادة الحزب بالعملية الانتخابية، والتي يدعو فيها الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري دومًا إلى الإقبال الكثيف أمام لجان الانتخابات للمشاركة الإيجابية؛ مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق أصيل لكل مواطن وضرورة وواجب وطني لاختيار قائد قادر على حماية مصر وأمنها القومي.

كما يؤكد المهندس معتز محمد محمود؛ نائب البرلمان ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن الانتخابات الرئاسية ستكون تصويتًا على استقرار الوطن ومواصلة التنمية الشاملة.

وقال نائب رئيس الحزب إن حجم الإنجازات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي طيلة السنوات الماضية تؤكد أنه زعيم بحق؛ وأنه لا يزال يسعى للانطلاق بالوطن إلى آفاق أكبر، مشيرًا إلى آلاف المشروعات التي تم إنجازها والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وفي السياق نفسه شدد رمضان رياض أمين الحزب لقطاع جنوب الصعيد؛ الذي أدار حوار جلسة المؤتمر، على الخروج الجماعي من أجل الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رياض إن حزب الحرية المصري يؤيد المنتخب الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا أمناء الحزب والمساعدين والأعضاء إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية كل في موقعه ومكانه، وأن الحزب لن يدخر جهدًا ويبذل ما في وسعه من أجل خروج الانتخابات خروجًا مشرفًا، يليق بسمعة البلاد.

المحاسب زكريا العمدة قال إن الحزب يعلن عن تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وحث الحضور على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.