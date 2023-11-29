الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع مباشرة اصطفاف المعدات وسيارات الوحدات المحلية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عبر البث المباشر من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة، بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية والسيارات للتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

من جانبه، أوضح محافظ قنا في بيان صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا الأربعاء أن إجمالي المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف بلغت 172 معدة تنوعت ما بين " لودر، جليدر، قلاب،سيارات مياه، سيارات سلم كهربائي، سيارات بيك اب، سيارة شفط، سيارة كسح، سيارة نافوري، سيارات إطفاء، سيارات إسعاف مجهزة "، لافتا انه تم تكليف السائقين بتشغيل المعدات والسيارت وإجراء تجارب للمهام لكل معدة وسيارة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية استعدادا للقيام بمهامها الأساسية.

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