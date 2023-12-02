السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشتية: ما يحدث فى غزة والضفة قتل جماعى وعقاب وإبادة جماعية

محمد أشتية
محمد أشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل جماعي وعقاب، وإبادة جماعية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مساء اليوم السبت، بأن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، مشاهد حية لحظة سقوط صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على إحدى مدن مدينة غزة، وتحديدًا مدينة "حمد"، الواقعة  في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث حوّلت الأرض إلى جحيم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية المكتظة بالسكان، والتي شهدت، في وقت سابق، نزوح الآلاف من الفلسطينيين إليها من شمال القطاع.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الضفة الغربية قتل جماعي إبادة جماعية

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