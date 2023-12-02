أشتية: ما يحدث فى غزة والضفة قتل جماعى وعقاب وإبادة جماعية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل جماعي وعقاب، وإبادة جماعية؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مساء اليوم السبت، بأن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، مشاهد حية لحظة سقوط صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على إحدى مدن مدينة غزة، وتحديدًا مدينة "حمد"، الواقعة في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث حوّلت الأرض إلى جحيم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المباني السكنية المكتظة بالسكان، والتي شهدت، في وقت سابق، نزوح الآلاف من الفلسطينيين إليها من شمال القطاع.