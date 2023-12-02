السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية فى مستوطنة دوفيف

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهدافه قوة إسرائيلية في مستوطنة دوفيف، الواقعة عند الحدود اللبنانية، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة نتيجة استهداف القوة الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الجمعة، استهدف "حزب الله" اللبناني، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

وقصف "حزب الله" الموقع عدة مرات وأحدث به إصابات مباشرة.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي في غزة، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا متواصلا بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، لم يتوقف إلا في أيام الهدنة السبعة.

واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفها العنيف برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية حزب الله مستوطنة دوفيف قوة إسرائيلية

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