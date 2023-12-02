"الصحة الفلسطينية": استشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 15207 شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 70% منهم من الأطفال والنساء.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي، واستمرت 4 أيام، ثم جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.