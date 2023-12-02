السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف بلدات وقرى في جنوب لبنان.

 

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه استهدف الليلة الماضية خلية أطلقت قذائف نحو إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

 

وكان حزب الله أعلن، بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، أنه هاجم مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال بعد انتهاء الهدنة في غزة، وأكد تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، في حين قتل 3 لبنانيين في قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة: "إن مقاتليه استهدفوا 4 مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مع تجدد التصعيد عبر الحدود بعد ساعات من انتهاء هدنة غزة".

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال جنوب لبنان

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تجدد الحرب فى غزة.. ونتنياهو يتهم "حماس" بخرق الهدنة

القاهرة الإخبارية| صافرات الإنذار تدوى فى أسدود وقاعدة حتسور الجوية

حامد فارس: مصر تتحرك بقوة دفاعًا عن غزة منذ اليوم الأول للحرب

البيت الأبيض: غزة يجب أن تظل أرضًا فلسطينية.. ولا يمكن تقليص مساحتها

"القاهرة الإخبارية": سقوط صاروخ قرب مستوطنة "تقواع" جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال: قصفنا 200 هدف فى قطاع غزة منذ الصباح

القاهرة الإخبارية: 178 شهيدًا و589 جريحًا جراء تجدد قصف الاحتلال لقطاع غزة

المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية بغطاء أمريكى

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

كهربا يقود هجوم الأهلى الرسمى أمام يانج أفريكانز التنزانى

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة