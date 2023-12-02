الليلة.. نادر عباسي يقود حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير بالأوبرا

يقام مساء اليوم السبت، حفل موسيقي لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي بمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد.

ومن المقرر أن يقام حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة.

وتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لتشايكوفسكي، وكونشرتو الفيولينة، والأوركسترا لكورنجولد والسيمفونية الخامسة لشوستاكوفيتش.



أسعار تذاكر وشروط حضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير خلال الحفل.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي وجاءت أسعار التذاكر بمبلغ 160 جنيها مصريا، و130 جنيها مصريا، و100 جنيها مصريا.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.