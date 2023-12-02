مبادرة لدعم القضية الفلسطينية وضمان توصيل الدعم ل2000 أسرة بقطاع غزة

تواصل مؤسسة "مصر الخير" نشاطها المكثف في العمل التنموي والخيري والإغاثي من خلال الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، حيث تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وإحدى شركات التنمية والاستثمار العقاري، وإطلاق مبادرة لدعم القضية الفلسطينية لتوصيل الدعم للمتضررين من أبناء قطاع غزة.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة "مصر الخير" المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد، وعن الشركة المهندس محمد جامع رئيس مجلس الإدارة.

وقالت المهندسة أمل مبدى في كلمتها عقب التوقيع، إن مؤسسة "مصر الخير" حريصة على استمرار تعاونها مع القطاع الخاص في دعم العمل المجتمعي على كافة المستويات والتنسيق مع الشركات في مشروعات المؤسسة التي تصب في صالح المواطن وتقديم أفضل خدمة له.

وثمنت مبدى، الخطوة التي قامت بها الشركة في القيام بهذا العمل الخيري والتنموي كنوع من المسئولية المجتمعية للشركات في القيام بمسئولياتها.

وأشارت أن المؤسسة تسعى لتقديم خدمة متميزة من خلال برامجها الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع شركائها وأنها تمثل عنوان للثقة أمام والشركاء، مؤكدة حرص المؤسسة على الوصول للأسر الأكثر احتياجا بجانب دعم القضايا القومية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكشفت أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة لقطاع غزة وصل الى ١٢٠٠ طن، كما إن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك من خلال ٤ قوافل مساعدات.

ومن جانبه قال المهندس محمد جامع رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ودعم متضرري قطاع غزة فقد تم تجهيز شاحنة مواد غذائية تفي باحتياجات ٢٠٠٠ أسرة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" ايمانا منها بالدور الهام للمطورين العقاريين بضرورة الوقوف صفا واحدا من أجل أشقائنا ودعهم في معاناتهم مع العدوان.

ودعا كافة شركات التطوير العقاري للعمل يد واحدة والمشاركة في دعم القضية وتوصيل الدعم للمتضررين كأقل نوع من المشاركة لتخفيف الالام عن الاشقاء في غزة بعد ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية.