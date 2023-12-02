السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مبادرة لدعم القضية الفلسطينية وضمان توصيل الدعم ل2000 أسرة بقطاع غزة

مصر الخير
مصر الخير

تواصل مؤسسة "مصر الخير" نشاطها المكثف في العمل التنموي والخيري والإغاثي من خلال الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، حيث تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وإحدى شركات التنمية والاستثمار العقاري، وإطلاق مبادرة لدعم القضية الفلسطينية لتوصيل الدعم للمتضررين من أبناء قطاع غزة.
وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة "مصر الخير" المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد، وعن الشركة المهندس محمد جامع رئيس مجلس الإدارة.

txt

"التضامن" و"مصر الخير" يوضحان خطط التعامل مع قضية الغارمين

وقالت المهندسة أمل مبدى في كلمتها عقب التوقيع، إن مؤسسة "مصر الخير" حريصة على استمرار تعاونها مع القطاع الخاص في دعم العمل المجتمعي على كافة المستويات والتنسيق مع الشركات في مشروعات المؤسسة التي تصب في صالح المواطن وتقديم أفضل خدمة له.
 وثمنت مبدى، الخطوة التي قامت بها الشركة في القيام بهذا العمل الخيري والتنموي كنوع من المسئولية المجتمعية للشركات في القيام بمسئولياتها.
 وأشارت أن المؤسسة تسعى لتقديم خدمة متميزة من خلال برامجها الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع شركائها وأنها تمثل عنوان للثقة أمام والشركاء، مؤكدة حرص المؤسسة على الوصول للأسر الأكثر احتياجا بجانب دعم القضايا القومية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 وكشفت أن إجمالي كميات المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة لقطاع غزة وصل الى ١٢٠٠ طن، كما إن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت على ١٩٣ طن من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك من خلال ٤ قوافل مساعدات.
 ومن جانبه قال المهندس محمد جامع رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ودعم متضرري قطاع غزة فقد تم تجهيز شاحنة مواد غذائية تفي باحتياجات ٢٠٠٠ أسرة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" ايمانا منها بالدور الهام للمطورين العقاريين بضرورة الوقوف صفا واحدا من أجل أشقائنا ودعهم في معاناتهم مع العدوان.

"مصر الخير" تطلق قافلة المساعدات الرابعة لأهالى قطاع غزة

ودعا كافة شركات التطوير العقاري للعمل يد واحدة والمشاركة في دعم القضية وتوصيل الدعم للمتضررين كأقل نوع من المشاركة لتخفيف الالام عن الاشقاء في غزة بعد ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية.

مؤسسة مصر الخير المؤسسات الاقتصادية مذكرة تفاهم القضية الفلسطينية غزة القطاع الخاص

مواد متعلقة

"مصر الخير": قدمنا 127 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لأهالي غزة

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة