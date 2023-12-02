السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبوشقة: مشاركة المصريين فى الخارج بالانتخابات تذكرنا بمشهد توحد المصريين فى 30 يونيو

بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالمشهد التاريخي الذي رسمته الجموع الغفيرة من المصريين في الخارج في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن عظمة المصريين دائما تتجلي في المواقف والظروف التي يحتاجهم فيها الوطن.

تلبية نداء الوطن

وأضاف أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، بأن المصريين في الخارج، ضربوا أروع الأمثلة بتلبية نداء الوطن وأن هذا المشهد يذكرنا بتوحد المصريين في 30 يونيو، وبعثوا رسالة وطنية صادقة للعالم بأن المصريين في الخارج سفراء لوطنهم، وكما كانوا دائما خلف وطنهم وأن إرادتهم تفرض نفسها بصلابة وقوة، وهي الصخرة التى تتحطم عليها كل التحديات، وأن مشاركتهم بإصرار وحب وعزيمة ضمت جميع الأسر المصرية في الخارج في مظهر حضاري يليق بالدولة المصرية بمشاركتهم في الماراثون الانتخابي.

ضرورة التكاتف والاصطفاف الوطنى

وحث أبوشقة المصريين في الداخل بالاحتشاد أيام 10، و11، و12 ديسمبر أمام اللجان وصناديق الاقتراع وأن تكون مشاهد المصريين في الخارج، محفزا ونموذجا يحتذوا بهم علي أداء رسالتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات واختيار من يحكمهم.

وبين أبوشقة بأن الوطن يمر بتحديات جسيمة تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطنى بنوايا صادقة، لبناء دولة عصرية حديثة، نحلم بها في الجمهورية الجديدة.

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