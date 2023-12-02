السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية.. المصريون فى روما يدلون بأصواتهم لليوم الثانى

الجالية المصرية فى
الجالية المصرية فى روما

توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في إيطاليا، على مقر السفارة بروما؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، تزامنًا مع بدء التصويت للمصريين بالخارج لليوم الثاني.

ورفع أعضاء الجالية أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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