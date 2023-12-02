صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 193 منذ وقف الهدنة

قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة يوم السبت، إن 193 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 650 آخرون في غزة منذ انتهاء الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، صباح الجمعة.

فيما تجدد القتال في قطاع غزة لليوم الثاني، السبت، بعد انهيار محادثات تمديد هدنة التي استمرت على مدار ستة أيام.

مباحثات جديدة لإعادة وقف إطلاق النار

ونقلت وكالة رويترز الأمريكية، عن مصدر مطلع اليوم السبت، تأكيده على أن فريقا من المخابرات الإسرائيلية، أجرى زيارة إلى الدوحة اليوم، لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين بشأن وقف آخر للقتال في غزة.

وركزت المحادثات بوساطة قطرية على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين غير النساء والأطفال ومعايير الهدنة، التي قال المصدر إنها تختلف عن اتفاق التهدئة الذي انهار يوم الجمعة.

معايير جديدة للهدنة

وتدرس إسرائيل وحماس معايير جديدة لإطلاق سراح الرهائن والهدنة منذ ما قبل انهيارها.

وتضمنت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر إطلاق حماس سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات، بشأن انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعًا وتم تمديدها مرتين قبل أن يفشل الوسطاء في إيجاد طريقة لتمديد ثالث.

واتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها. وقال مسئول فلسطيني إن الانهيار وقع فوق جنديات إسرائيليات.