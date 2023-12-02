قصف عنيف على الهواء.. سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي، شن قصف عنيف على خانيونس جنوبي قطاع غزة، وتنفيذ أحزمة نارية.

وسمع صوت قصف عنيف على الهواء، أثناء تغطية إبراهيم قنن مراسل الغد، لسلسلة الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

ولفت إلى أن الحزام الناري الذي نفذته إسرائيل قريب من وسط مدينة خانيونس، أما الأحزمة النارية التي تتم في المناطق الشرقية كانت أصواتها أقل.

من ناحية أخرى، قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 70 صحفيًا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن الاحتلال استهدف الصحفيين سواء كانوا في شمالي القطاع أو جنوبه.

وأضافت خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي أرسل رسائل تهديد للصحفيين بالاسم، ونشر أسماء وأعداد المهددين، والذين يرغب جيش الاحتلال باستهدافهم.