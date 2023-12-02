السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشهاد أكثر من 70 صحفيًا منذ بدء الحرب.. الاحتلال يهدد الصحفيين والمراسلين

شهداء الصحافة فى
شهداء الصحافة فى فلسطين

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 70 صحفيًا شهيدًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال استهدف الصحفيين والمراسلين سواء كانوا في الشمال أو الجنوب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم بالفعل إرسال رسائل تهديد للصحفيين بالاسم، ونشر أسماء وأعداد المهددين الذين يرغب جيش الاحتلال في استهدافهم.

وأكدت منى عوكل أن الاحتلال مستمر في استهداف الصحفيين والمراسلين بقطاع غزة.

20 صحفيًا محاصرًا في مستشفى الإندونيسي

وفي وقتٍ سابق، قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك أكثر من 20 صحفيًا محاصرًا في مستشفى الإندونيسي منذ عدة أيام دون اتصالات أو إنترنت، وإن الدبابات الإسرائيلية تقف على باب المستشفى وتهدد حياتهم.

وأضاف أبوبكر، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أن الاتصالات مع هؤلاء الصحفيين انقطعت، وأنهم يعملون تحت القصف وبين الأشلاء، وأن كل يوم يقتل أكثر من صحفي في القطاع.

وأوضح أن هناك أكثر من 1200 صحفي نزحوا من بيوتهم ويأوون إلى ساحات المستشفيات، وأنهم يتحملون فوق التعب والإرهاق، واتهم الاحتلال بأنه يريد أن يموت الشعب الفلسطيني جوعًا وعطشًا ويحرمه من مقومات الحياة.

الحرب غزة قطاع غزة استهداف الصحفيين القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

دخول شاحنتىّ وقود و50 حافلة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

سلمت دماغها للشيطان.. حكاية أم نُزع من قلبها الرحمة وقتلت ابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس