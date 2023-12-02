استشهاد أكثر من 70 صحفيًا منذ بدء الحرب.. الاحتلال يهدد الصحفيين والمراسلين

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 70 صحفيًا شهيدًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال استهدف الصحفيين والمراسلين سواء كانوا في الشمال أو الجنوب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم بالفعل إرسال رسائل تهديد للصحفيين بالاسم، ونشر أسماء وأعداد المهددين الذين يرغب جيش الاحتلال في استهدافهم.

وأكدت منى عوكل أن الاحتلال مستمر في استهداف الصحفيين والمراسلين بقطاع غزة.

20 صحفيًا محاصرًا في مستشفى الإندونيسي

وفي وقتٍ سابق، قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك أكثر من 20 صحفيًا محاصرًا في مستشفى الإندونيسي منذ عدة أيام دون اتصالات أو إنترنت، وإن الدبابات الإسرائيلية تقف على باب المستشفى وتهدد حياتهم.

وأضاف أبوبكر، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أن الاتصالات مع هؤلاء الصحفيين انقطعت، وأنهم يعملون تحت القصف وبين الأشلاء، وأن كل يوم يقتل أكثر من صحفي في القطاع.

وأوضح أن هناك أكثر من 1200 صحفي نزحوا من بيوتهم ويأوون إلى ساحات المستشفيات، وأنهم يتحملون فوق التعب والإرهاق، واتهم الاحتلال بأنه يريد أن يموت الشعب الفلسطيني جوعًا وعطشًا ويحرمه من مقومات الحياة.