"العشائر الفلسطينية" تدعو لاتخاذ إجراءات فاعلة لحماية غزة ومنع مخططات الإبادة الجماعية

دعا عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة الأشقاء العرب والمسلمين وكل أحرار العالم إلى ضرورة تجاوز حالة الإدانة والتضامن والتنديد والدعاء إلى الفعل الحقيقي على الأرض من خلال استخدام كل أدوات الضغط على الاحتلال الاسرائيلي وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان الاسرائيلي ودعم وحماية الشعب الفلسطيني.

واستـأنف جيش الاحتلال منذ أمس العدوان على قطاع غزة بعد هدنة استمرت أسبوع تم فيها وقف إطلاق النار وتبادل جزء من الأسرى الفلسطينين بسجون الاحتلال وعدد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كما تم إدخال عدد من شحنات المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع عبر معبر رفح .

وقال مفوض عام العشائر الفلسطينية في بيان اليوم تلقت “الدستور” نسخة منه “لأشقائنا العرب والمسلمين أن لكم إخوة يحرقون الأن على أيدي النازيين الجدد وان قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية في بث حي ومباشر على مرأة ومسمع العالم كما تشاهدون من خلال شاشاتكم”.

وشدد المصري على ضرورة العمل الفوري على الحيلولة دون استفراد الاحتلال الاسرائيلي بأبناء الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف المصري أن ما يقوم به الاحتلال هو إمتداد لإرهاب الاحتلال المتواصل منذ خمسة وسبعون عاما من الإحتلال الذي يحاصر الشعب الفلسطيني بالقتل والتدمير والتشريد ومحاولات طمس وإلغاء هويته الوطنية، حيث لم تخضع اسرائيل، خلال هذه العقود المتصلة من الزمن، لأية مساءلة أو عقاب، وهو ما شجعها على التمادي بارتكاب جرائمها والإستمرار في انتهاك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

الاحتلال يعاود قصف غزة

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ عودة القصف الإسرائيلي أمس إلى 240 شهيدا ومئات المصابين.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن عدد الشهداء في ازدياد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الجمعة فيما تخطى عدد الجرحى 589 مصاب.

