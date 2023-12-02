السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات معرفة مكان ادلاء المواطنين بالأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

خطوات معرفة مكان ادلاء المواطنين بالأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 محور اهتمام الملايين ممن لهم الحق بالإدلاء بأصواتهم وفقا لقاعدة بيانات اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية حيث يرغب الجميع في معرفة مكان اللجنة الانتخابية التابعة له وذلك من أجل المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لذلك تلقي بحث كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل.

خطوات معرفة مكان ادلاء المواطنين بالأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024
 

ويتسأل المواطنين عن خطوات معرفة مكان ادلاء المواطنين بالأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خاصة فى ظل الاطار العام الحالى والذي يشجع المواطنين على الادلاء باصواتهم فى الانتخابات، حيث يتشجع عدد كبير من المواطنين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك فى إطار حرصهم ووعيهم الكامل بأهمية الانتخابات ودورها الفعال فى الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وهى كما يلي:-

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "[email protected]"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

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رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية 

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

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وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

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