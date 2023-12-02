البلوجر الكويتي محمد الظفيري: تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية مشرف (فيديو)

عبر البلوجر الكويتي محمد الظفيري، عن فرحته في المشاركة في مقر الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بمقرها في الكويت.

قال محمد الظفيري، إن التنظيم مشرف ومشاركة الناس في هذا المكان والتوقيت شيئًا مشرفًا وأضاف:"التنظيم رائع وهناك حالة من التفاؤل بين المواطنين.. تحيا مصر".

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.

الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

يطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم السبت غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بداية من أمس يوم الجمعة وحتى الاحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج.

البلوجر محمد الظفيري من مقر الانتخابات بالكويت "تحيا مصر"

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.