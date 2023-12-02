إقبال كبير من المصريين في السعودية على مقار اللجان الانتخابية (صور)

إقبال كبير وفعال من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية في مقري جدة والرياض للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

إقبال كبير من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية (صور)

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وتوافد المصريون المقيمون فى الخارج على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024

إقبال كبير من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية (صور)

إقبال كبير من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية (صور)

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

إقبال كبير من المصريين بالخارج في السعودية على مقار اللجان الانتخابية (صور)

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.