السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يؤكد حرصهم على بناء وطنهم

حسين خضير
حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اقبال المصريين بالخارج على مقار لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية يؤكد حرصهم على إنجاح مارثوان الانتخابات الرئاسية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة. 

ونوه حسين خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشاركة المصريين بالخارج ونزولهم بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في عشرات اللجان بالخارج تعد مهمة وطنية جليلة وتصويت لاستمرار استقرار الوطن ونهضته وانطلاقه نحو المستقبل.

الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية

 وأوضح  خضير أن رفع آلاف المصريين بالخارج أعلام مصر ورايات التأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تؤكد أنهم جميعا على العهد ويتابعون إنجازات وخطوات الوطن نحو التنمية الشاملة فى كافة المجالات. 

واختتم بأن الانتخابات الرئاسية تعد أهم استحقاق والمشاركة فيها ضرورة وطنية لتصدير صورة مشرفة عن الدولة المصرية، والشعب المصرى العظيم، في ظهر قيادته للانطلاق للأمام وتجاوز الأزمة الحالية.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إقبالًا ملحوظًا، منذ أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى.

لجنة الصحة مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة مارثوان الانتخابات الانتخابات الرئاسية مهمة وطنية

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