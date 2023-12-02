المصريون بالرياض يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى (فيديو)

توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية على مقر السفارة في الرياض؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، تزامنًا مع فتح باب التصويت في الخارج لليوم الثاني.

وشهد مقر السفارة المصرية في الرياض إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).