الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون فى تونس يتوافدون على السفارة للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

واصل المصريون في تونس التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، تزامنا مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات المصريين في الخارج فى يومها الأول.

وشهدت السفارة المصرية في تونس إقبالا كبيرا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر، ومرددين هتافات "تحيا مصر".

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أبناء الجالية بجدة يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

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الخارجية: إقبال "جيد جدًا ومشجع" فى أول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية في تونس 

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كل وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

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