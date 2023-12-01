الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية.. المصريون بسلطنة عمان يدلون بأصواتهم وسط هتافات "تحيا مصر" (فيديو)

انتخابات
انتخابات

حرصت الجالية المصرية في سلطنة عمان، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر.. عاش ضمير مصر.. عاش السيسي".

وتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية على لجان الاقتراع بمقر السفارة في سلطنة عمان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مع بدء فتح باب التصويت للمصريين بالخارج.

https://youtu.be/g7mt6AKTXfI

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شباب مصر بالإمارات يتوافدون بكثافة للتصويت فى انتخابات الرئاسة (صور)

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طوابير أمام سفارة مصر بالأردن للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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