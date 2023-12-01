الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير أمام سفارة مصر بالأردن للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

توافد أبناء الجالية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وانطلقت صباح اليوم لتصويت المصريين في الخارج.

وعقب صلاة الجمعة، شهدت اللجنة الانتخابية الفرعية بمقر سفارة مصر بالعاصمة عمان، تزايدًا كبيرًا في أعداد الناخبين من المصريين المقيمين أو الزائرين للأردن، فيما شهد محيط السفارة المصرية أعدادًا كبيرة، مما يدل على حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخلال تجول وكالة أنباء الشرق الأوسط بمقر السفارة ولجنة الانتخابات، لوحظ إقبال المرأة المصرية المقيمة في الأردن بكثافة على المشاركة في الانتخابات، فيما كان الشباب من الجنسين "ذكورًا وإناثًا" من أبناء الجالية المصرية هم أصحاب الأغلبية في المشاركة لممارسة دورهم الوطني وحقهم الدستوري.

كما لوحظ اصطحاب الناخبين لأبنائهم الأطفال للمشاركة في العرس الانتخابي لتكون لهم عبرة بحسب ما تحدث الكثير منهم  لـ/أ ش أ/، فيما كانت الأعلام المصرية في يد كل ناخب عند مشاركته في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن على تقديم كافة التسهيلات للناخبين خلال مشاركتهم في التصويت، فيما أبدى الناخبون حرصهم على ترديد "تحيا مصر تحيا مصر" خلال مشاركتهم.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح اليوم /الجمعة/، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وفتح مركزا الاقتراع في عمان والعقبة، أبوابهما أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي للأردن ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة 9 مساء، ولمدة 3 أيام بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن، على وجود عدد 2 كرسي متحرك للمواطنين أصحاب الحالات الكبيرة في السن أو المرضى أو غيرهم من أجل توصيلهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما قدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتًا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من تابلت يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذا كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضع ثواني.

توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينًا للعملية الانتخابية

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انتخابات الرئاسة.. المصريون فى كييف يدلون بأصواتهم (صور)

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سفير مصر بالكويت: إقبال من الجالية المصرية على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

كما وضعت السفارة المصرية بالأردن عددًا من الكراسي لمندوبي المرشحين داخل اللجنة لمتابعة عملية التصويت، وذلك حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما هيأت كافة وسائل التأمين داخل مقر السفارة ومركز الاقتراع للناخبين، فيما حرصت وزارة الداخلية الأردنية على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة تأمينًا للعملية الانتخابية وتأكيدًا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كافة المستويات.

وقامت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن بعمل كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين المصريين خلال فترة التصويت في الانتخابات على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم، فيما وضعت كافة الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.

وتضم قائمة المرشحين كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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