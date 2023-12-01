سفير مصر بالكويت: إقبال من الجالية المصرية على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

قال سفير مصر بالكويت، السفير أسامة شلتوت، إن إقبال المصريين في الكويت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية يعكس مدى اهتمامهم ورغبتهم في التواجد والمشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في الانتخابات.

وأكد شلتوت، من داخل المقر الانتخابي بدولة الكويت، أن تزايد إقبال الناخبين من الجالية المصرية في الكويت على لجنة الانتخابات يعكس حبهم ورغبتهم في المشاركة في ذلك العُرس الديمقراطي.

كانت قد شهدت اللجنة الانتخابية بدولة الكويت، مع انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية، أجواء احتفالية شارك فيها أبناء الجالية، وذلك عقب الإدلاء بأصواتهم وسط توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ صباح اليوم.

واحتفل المصريون بالكويت أمام المقر الانتخابي بمنطقة أرض المعارض بالغناء ببعض الأغاني الوطنية التى تعبر عن مدى حبهم لمصر والقيام بواجبهم الوطني من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم

وكانت اللجنة الانتخابية بالكويت قد شهدت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت على التواجد قبل فتح باب التصويت، حيث يعتبرها المصريون في الكويت يوم عيد وواجبا وطنيا يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.

وانطلقت أعمال التصويت، صباح اليوم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي، والتي تستمر حتى التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام.

وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".