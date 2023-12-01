"مشقة السفر وتحدى الإعاقة".. أبرز لقطات الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

مع انطلاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين في الخارج، الذي يبدأ اليوم الجمعة، شهد معظم الدول العديد من اللقطات التي تبرز حرص المصريين على التصويت والمشاركة في الانتخابات، على الرغم من بعدهم عن وطنهم.

بين أبرز هذه اللقطات ما نشره مواطن مصري مقيم في مدينة القصيم السعودية عبر حسابه على منصة إكس من تفاصيل لرحلة سفره بالسيارة من مدينة القصيم إلى مقر السفارة المصرية في الرياض للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

إذ كتب المواطن في تغريدة له: "بسم الله توكلنا ع الله، نبدأ تحركنا للرياض لمقر السفارة المصرية، لأداء الأمانة، انزل شارك صوتك أمانة، بلدنا بتنادينا الآن ومينفعش نتأخر عن ندائها مهما كان ورانا أي ارتباط ومهما كانت المسافة بعيده انزل وشارك ومتكسلش".

وتُقدَّرالمسافة الفاصلة بين كل من مدينة الرياض ومدينة القصيم عند السفر بالحافلة ما يقارب 382 كلم، كما تستغرق الرحلة ما يقارب 4 ساعات في حال سير الحافلة أو السيارة الخاصة بسرعة 100 كلم في الساعة ودون توقف متكرّر ما يفسّر تحمل هذا المواطن لمشقة هذا السفر من أجل الإدلاء بصوته وعدم التفريط في حقه الانتخابي.

مشاركة نسائية بارزة

المرأة المصرية أيضًا، كانت لها مشاركات بارزة في أول أيام التصويت بالخارج، حيث تحدثت سيدة مصرية خلال تواجدها في السفارة المصرية في أبوظبي عن رحلتها التي استمرت خمس ساعات من منطقة تقع على حدود المملكة العربية السعودية وصولًا إلى مقر السفارة في أبوظبي، قائلة: "كله يهون عشان السيسي.. ربنا يوفقه يا رب"، كما أكدت هذه السيدة أنها سوف تصوت للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعية له بالتوفيق والسداد.

وما زالت السيدات يضربن المثل في وعيهن وثقافتهن التي تدفعهن إلى المشاركة السياسية، أيا كان العوائق، ففي دولة الكويت لم تمنع الإعاقة سيدة مصرية من ذوي الهمم من الإدلاء بصوتها حرصًا على مستقبل وطنها، بل تقدمت السيدة صفوف الناخبين أمام السفارة المصرية بالكويت، ولم تكتف تلك السيدة بذلك، بل ظهرت وهي حاملة الأعلام المصرية ملوحة بها، كما هتفت خلال حشد كبير من الجالية المصرية بالكويت، مرددة تحيا مصر تحيا مصر.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).