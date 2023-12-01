سفير مصر بتونس: اتخذنا كل الترتيبات لتيسير تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

قال إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن السفارة فتحت أبوابها اليوم الجمعة، أمام الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأضاف إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس- في تصريحٍ صحفي- أن السفارة اتخذت كل الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء الناخبين من أعضاء الجالية المصرية في تونس بأصواتهم وفقًا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

عقد لقاءات مع الجالية المصرية

وحرص السفير إيهاب فهمي، في إطار تواصله الدائم مع الجالية المصرية، على عقد عدد من اللقاءات معهم خلال الفترة الماضية، التي شهدت التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية في تونس لحقهم الدستوري والوطني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية مع استعراض كل القواعد المُنظمة ذات الصلة.

وعكست تلك اللقاءات اهتمامًا كبيرًا من جانب أعضاء الجالية المصرية في تونس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

يذكر أن المقرات الدبلوماسية البالغ عددها 137 مقرًا انتخابيًا في 121 دولة قد استعدت لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور.

ونشرت غالبية السفارات والقنصليات صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كل الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.