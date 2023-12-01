الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

إقبال كبير من المصريين
إقبال كبير من المصريين

قال أحمد روبي عبد العظيم، منسق اتحاد الروابط المصرية بالكويت، إننا جميعًا على قلب رجل واحد، ووجدنا لفتة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم عدد من المبادرات منها مبادرة "التجنيد" ومبادرة "السيارات"، وكل هدفنا أننا نعيش بسلام وأمان ونحن محظوظين بذلك تحت رعاية الرئيس السيسي.

 أبرز التسهيلات التي تم توفيرها للعملية الانتخابية

وتحدث "عبد العظيم"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، عن أبرز التسهيلات التي تم توفيرها للعملية الانتخابية، قائلًا: السفارة المصرية بالكويت تشهد تجديدات في الوقت الحالي، وحصلنا على صالة بأرض المعارض بها حوالي 40 "كونترا"، وطوابير لذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات والشباب لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية.

وتابع: "نشهد إقبالا كبيرا من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والجميع يقولون إحنا جايين نحضر عرس انتخابي، ونقول أن كل المصريين خلف الدولة المصرية وخلف القيادة السياسية".

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