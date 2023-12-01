الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تنهي استعداداتها لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

التصويت بالانتخابات
التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، أن السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تنهي استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

اللجان الانتخابية خارج مصر تعمل حتى التاسعة مساءً

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

الانتخابات الرئاسية 2024 عملية التصويت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج السفارات البعثات الدبلوماسية

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