الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية في سلطنة عمان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يطلق موقع "الدستور"، اليوم الجمعة، بثا مباشرا لبدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية في سلطنة عمان.

العملية الانتخابية خارج مصر تستمر لـ 3 أيام في 121 دولة

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

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