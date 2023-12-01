الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتخابات الرئاسة.. المصريون فى كييف يدلون بأصواتهم (صور)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

شارك أبناء الجالية المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

FB_IMG_1701432609430
FB_IMG_1701432609430
انتخابات انتخابات الرئاسة أوكرانيا الجالية المصرية أبناء الجالية

مواد متعلقة

توافد أبناء الجالية المصرية فى هولندا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (صور)

توافد الجالية المصرية بجنوب إفريقيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

توافد أبناء الجالية المصرية في اليونان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة (صور)

إقبال كبير من المصريين فى بريطانيا للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

عاش السيسى زعيم مصر.. هتافات أبناء الجالية المصرية فى عمان أمام اللجان (فيديو)

مواطن: السيسى كان له دور كبير فى إدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

مواطنة: الرئيس ساعد المرأة المصرية وأعطاها جميع حقوقها (فيديو)

مديرة مدرسة: "أنا بعشق السيسى من قلبى وربنا يوفقه" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم