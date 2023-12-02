السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفيرنا بإيطاليا: المشاركة العالية في انتخابات الرسالة رسالة إيجابية بوعي المصريين

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، إن السفارة استعدت لعملية الانتخابات الرئاسية منذ شهور، مشيرًا إلى أن هناك تطور في الأجهزة، والاتصال المباشر بغرفة العمليات المركزية والهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة لفريق من الدعم الفني من الهيئة الوطنية في إيطاليا لحل أي مشكلة فنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لراديو 9090، أن الإقبال على اللجنة الانتخابية بمقر السفارة بإيطاليا أمس كان جيدًا، أخذا في الاعتبار أنه يوم عمل، والإقبال اليوم في تزايد.

وأردف: "إيطاليا من الدول التي بها أعداد كبيرة من المصريين، وتأتي في المرتبة الخامسة أو السادسة من حيث عدد الجالية المصرية  بعد دول الخليج وكندا والولايات المتحدة".

وأكد أن السفارة تقف على الحياد بين كل المرشحين، موضحًا أن نسبة المشاركة العالية رسالة إيجابية بمدى الوعي لدى المصريين، بأهمية الاستقرار الأمني والاجتماعي والتنموي، وأن يسهموا في تحديد مستقبل الوطن.

وختم: "الجالية على وعي كبير، المشاركة عالية والأمور تتم بمنتهة السلاسة، نحن أمام احتفالية في حب الوطن نفتخر بها، المصريين واجهة لمصر يشرفونا في كل مكان". 

بسام راضي السفارة شهور الاتصال المباشر لهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة فنية

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