السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نهال عنبر تدعم ترشح السيسى: كمل مشوارك يا ريس واحمى بلدك

نهال عنبر
نهال عنبر

نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيريًا بفندق الماسة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتم خلال المؤتمر استعراض إنجازات الرئيس خلال السنوات الماضية.

وقال النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنهم على يقين أن المرحلة الجديدة مرحلة بناء ومن المهم وجود الرئيس السيسي لاستكمال ما تم وصولا للجمهورية الجديدة، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

من ناحيتها، قالت الفنانة نهال عنبر، خلال المؤتمر: "الريس قال هنمسك الحزام على الآخر عشان البلد تنمو،  والآن نجني ثمار ما أنجزناه، كمل مشوارك يا ريس واحمي بلدك، ونشكرك على موقفك من غزة".

 

وأكدت الإعلامية نائلة فاروق، ضرورة الاتحاد والتكاتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "ندعمه بأصواتنا وإرادتنا في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو الأجدر والأحق بقيادة مصر في هذه المرحلة الفارقة". 

 

السيسي الانتخابات الرئاسية نهال عنبر لإعلامية نائلة فاروق الرئيس عبدالفتاح السيسي

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