السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الشحات أنور يفتتح مؤتمر "مستقبل وطن" بالإسماعيلية لتأييد الرئيس السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الشيخ محمود الشحات أنور، الملقب بقارئ الملوك، المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن فى الإسماعيلية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتلا الشيخ محمود الشحات أنور، آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، تأثر الحضور خلالها من جمال صوته العذب.

وحضر المؤتمر أكثر من 6000 مواطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في شارع المعاهدة فى وسط مدينة القصاصين بمحافظةالإسماعيلية.

كما حضر المؤتمر مسؤلى الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإسماعيلية. 

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد، بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستعرض الفيلم أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال 9 سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محمود الشحات انور مستقبل وطن عبدالفتاح السيسي الإسماعيلية

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