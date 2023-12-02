رئيس الوزراء يتفقد مصنعًا لإنتاج الأغذية المصرية بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنعا للمنتجات الغذائية، رافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.

استمع رئيس الوزراء لشرح واف حول طبيعة المنتجات التي يعمل المصنع على إنتاجها، وهى عبارة عن أغذية مصرية يقوم المصنع بإنتاجها يدويا، ومن ثم تصديرها لعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية.

كما أجري رئيس الوزراء نقاشا مع العاملين داخل المصنع، وأغلبهم من السيدات، وتأكد رئيس الوزراء من رضاء العاملين عن فرصة العمل التي وفرها لهم المصنع.

سكن لكل المصريين

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد التي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".