مدبولى يبدأ جولة تفقدية فى مصانع المنطقة الصناعية بالسادات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الأدوات المنزلية، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، رافقه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.

كان فى استقبال رئيس الوزراء، المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة المصنع، واصطحب رئيس الوزراء، فى جولة داخل المصنع، وشرح طبيعة عمليات التصنيع التي تجري، وكم يوفر المصنع من احتياجات السوق المحلية، وحجم العمالة والاستثمارات.

توفير المطلوب دعمًا للصناعة واستمراريتها

مدبولي يبدأ جولة تفقدية فى مصانع المنطقة الصناعية بالسادات

واستمع رئيس الوزراء لطلبات مجلس إدارة المصنع فى وجود المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والذي أكد الدراسة العاجلة لطلبات المصنع والعمل على حلها وتوفير المطلوب دعما للصناعة واستمراريتها.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة السادات، بتسليم عقود عدد من وحدات سكن لكل المصريين، لمستحقيها، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.

كما بدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).