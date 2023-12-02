السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يبدأ جولة تفقدية فى مصانع المنطقة الصناعية بالسادات

مدبولي يبدأ جولة
مدبولي يبدأ جولة بالسادات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الأدوات المنزلية، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، رافقه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.

كان فى استقبال رئيس الوزراء، المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة المصنع، واصطحب رئيس الوزراء، فى جولة داخل المصنع، وشرح طبيعة عمليات التصنيع التي تجري، وكم يوفر المصنع من احتياجات السوق المحلية، وحجم العمالة والاستثمارات.

توفير المطلوب دعمًا للصناعة واستمراريتها

txt

مصطفى مدبولي: المشروعات بشمال سيناء ستجعلها منطقة جذب عالمية

txt

مصطفى مدبولى يدشّن ثانى مراحل مخطط تنمية شمال سيناء: الرئيس كلفنى ببدء التنفيذ غدًا

مدبولي يبدأ جولة تفقدية فى مصانع المنطقة الصناعية بالسادات

واستمع رئيس الوزراء لطلبات مجلس إدارة المصنع فى وجود المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والذي أكد الدراسة العاجلة لطلبات المصنع والعمل على حلها وتوفير المطلوب دعما للصناعة واستمراريتها.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة السادات، بتسليم عقود عدد من وحدات سكن لكل المصريين، لمستحقيها، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.

كما بدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).

مصطفى مدبولى التجارة والصناعة مصانع الأدوات المنزلية مدينة السادات رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مصطفى مدبولي: المشروعات بشمال سيناء ستجعلها منطقة جذب عالمية

مصطفى مدبولى يدشّن ثانى مراحل مخطط تنمية شمال سيناء: الرئيس كلفنى ببدء التنفيذ غدًا

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس