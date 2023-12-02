السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسى 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب موعد الاقتراع، يتساءل المواطنون عن الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسي 2024، حيث تجرى بالفعل حاليا عملية التصويت للمصريين في الخارج داخل كل السفارات والقنصليات المصرية، حيث يتم استقبال المصريين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسي 2024

تحتوى بطاقة الاقتراع التي سيحصل عليها المواطن المقيد في كشوف الناخبين على أسماء المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية التي حصلوا عليها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وذلك تسهيلا على المواطنين أثناء عملية التصويت وهى كما يلي:

1 - المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته محمد عمر، ورمزه الانتخابي السلم.

يذكر أن قائمة الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسي 2024 شملت 15 رمزا حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى النجمة، الشمس، الأسد، الحصان، النسر، الديك، الميزان، الطائرة، ساعة اليد، النخلة، المركب، المظلة، التليفون، النظارة، السلم.

أعضاء الجالية المصرية فى كينيا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية (صور)

سفير مصر باليابان: الانتخابات الرئاسية تسير بشكل سلس ومنتظم منذ أمس

موعد بدء الصمت الانتخابي في الداخل 

انطلقت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر الماضي في كل محافظات الجمهورية، حيث تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي في الداخل التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ضمن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر 2023، حيث ناشدت الهيئة المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في كل محافظات الجمهورية لاختيار رئيس الجمهورية لفترة 6 سنوات مقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الفترة من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر إجازة رسمية لطلاب المدارس التي تم اختيارها لجانًا تصويتية في عملية الاقتراع الرئاسية للمصريين بالداخل.

أعضاء الجالية المصرية فى كينيا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية.. المصريون فى رومانيا يدلون بأصواتهم لليوم الثانى (صور)

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل 2023.

اقرأ أيضا 

المصريون فى رومانيا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 

الرموز الانتخابية للمرشحين الرموز الانتخابية المارثون الرئاسي 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي الدعاية الانتخابية

مواد متعلقة

أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023.. والفئات المستحقة للإضافة ببطاقة التموين

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية .. الرمز الانتخابي لكل مرشح

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 2-12-2023

حالة الطقس اليوم السبت 2-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-12-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 2-12-2023 فى محلات الصاغة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 2-12-2023 والقنوات الناقلة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-12-2023

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. الأهلى يكشف موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة فى مونديال الأندية بالسعودية (خاص)

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس