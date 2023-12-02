الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسى 2024

مع اقتراب موعد الاقتراع، يتساءل المواطنون عن الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسي 2024، حيث تجرى بالفعل حاليا عملية التصويت للمصريين في الخارج داخل كل السفارات والقنصليات المصرية، حيث يتم استقبال المصريين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسي 2024

تحتوى بطاقة الاقتراع التي سيحصل عليها المواطن المقيد في كشوف الناخبين على أسماء المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية التي حصلوا عليها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وذلك تسهيلا على المواطنين أثناء عملية التصويت وهى كما يلي:

1 - المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته محمد عمر، ورمزه الانتخابي السلم.

يذكر أن قائمة الرموز الانتخابية للمرشحين لخوض الماراثون الرئاسي 2024 شملت 15 رمزا حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى النجمة، الشمس، الأسد، الحصان، النسر، الديك، الميزان، الطائرة، ساعة اليد، النخلة، المركب، المظلة، التليفون، النظارة، السلم.

موعد بدء الصمت الانتخابي في الداخل

انطلقت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر الماضي في كل محافظات الجمهورية، حيث تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي في الداخل التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ضمن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر 2023، حيث ناشدت الهيئة المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في كل محافظات الجمهورية لاختيار رئيس الجمهورية لفترة 6 سنوات مقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الفترة من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر إجازة رسمية لطلاب المدارس التي تم اختيارها لجانًا تصويتية في عملية الاقتراع الرئاسية للمصريين بالداخل.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل 2023.

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