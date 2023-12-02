السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية.. المصريون في رومانيا يدلون بأصواتهم لليوم الثاني (صور)

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في رومانيا

توافد أعضاء الجالية المصرية في رومانيا على مقر السفارة المصرية  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي.

وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي من أعضاء الجالية المصرية في رومانيا، والتواجد في السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

 

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