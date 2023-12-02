توافد المصريون في الخارج بقطر على مقار اللجان الانتخابية (صور)

توافد أبنائنا في الخارج بدولة قطر على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني الموافق السبت 2 سبتمبر 2024 للمشاركة في الانتخابات.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغدًا 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

توافد أبنائنا بالخارج في دولة قطر على مقار اللجان الانتخابية (صور)

توافد أبنائنا بالخارج في دولة قطر على مقار اللجان الانتخابية (صور)

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

توافد أبنائنا بالخارج في دولة قطر على مقار اللجان الانتخابية (صور)

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وتتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

توافد أبنائنا بالخارج في دولة قطر على مقار اللجان الانتخابية (صور)

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج.