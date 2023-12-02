السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

المصريون في سلطنة عمان يتوافدون على مقار اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة

الناخبين في سلطنة
الناخبين في سلطنة عمان

طوابير الناخبين من المصريين بالخارج في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغدًا 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

 للإدلاء بأصواتهم.. الناخبين في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية

توافد المصريون المقيمون في الخارج على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

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 للإدلاء بأصواتهم.. الناخبين في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

 للإدلاء بأصواتهم.. الناخبين في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية

واستبقت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، ما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

 للإدلاء بأصواتهم.. الناخبين في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

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