الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة شقة سكنية فى القليوبية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهمين بسرقة شقة سكنية بالخصوص بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط المتهمين بسرقة مسكن بدائرة قسم شرطة الخصوص، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود  بلاغ بتاريخ 23/11/2023  من (مقاول) بإكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات وقرر أنها خاصته واتهم سالفى الذكر بارتكاب الواقعة.

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