الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع فى جنوب غزة: "الإخلاء العاجل مستحيل"

جنوب غزة
جنوب غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن طائرات الاحتلال تواصل قصف المنطقة بين رفح وخان يونس بالأحزمة النارية، مؤكدة أن جيش الاحتلال لم يتوقف عن استهداف المنازل.

وأضافت “عوكل” خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القصف عاد بشكل أعنف في مناطق الجنوب، وهناك محاولة للعودة باستهدافات أكبر، حيث تم استهداف عدد من المساجد، وأسفر القصف عن ارتقاء 120 شهيدًا بخلاف الجرحى.

وأوضحت أن أخطر ما يحدث هو أن الاحتلال يطالب بإخلاء بعض مناطق الجنوب، بأرقام الحي، لكن السكان لا يعرفون أرقام الأحياء، ولا يوجد إنترنت يمكنهم من التعرف على أرقام الأحياء التي نزحوا إليها.

وأردفت: "الشغل الشاغل الآن أن يعرف كل مواطن رقم الحي، فجيش الاحتلال يوجه أوامر بالإخلاء العاجل، سيوجه تعليمات لسكان الأحياء بأن يتم إخلاء الحي في فترة قياسية. 

المعضلة أن بعض سكان مناطق غزة لا يمتلكون إنترنت ليعلموا أرقام الأحياء التي يعيشون بها، الجمع يتحدثون عن عدم رغبتهم في الخروج، لأنه لم يعد هناك أماكن يخرجون إليها، وليس هناك ما يمكن فعله، يقولون إلى أين يمكن أن نذهب".

وختمت: "هناك كارثة كبيرة تتعلق بالأعداد الكبيرة للسكان، واحتمالية اجتياح بري يستهدف بعض المناطق الشرقية، فالاحتلال حصل على ضوء أخضر لتنفيذ عملياته في الجنوب، جيش الاحتلال يقول إنه سيكثف عملياته في الجنوب".

ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": جهود مصرية هائلة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة

 

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