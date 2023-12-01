ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": مساعى مصر مستمرة لوقف إطلاق نار فى غزة

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم وصول القصف الاسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جهودًا مصرية هائلة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة من أجل دعم المستشفيات التي تستقبل المصابين جراء القصف الإسرائيلي.