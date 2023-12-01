الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": مساعى مصر مستمرة لوقف إطلاق نار فى غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم وصول القصف الاسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جهودًا مصرية هائلة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة من أجل دعم المستشفيات التي تستقبل المصابين جراء القصف الإسرائيلي.

ضياء رشوان القاهرة الإخبارية معبر رفح المصري رفح القصف الإسرائيلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية

مواد متعلقة

باحث: إقبال المصريين بالخارج فى أول أيام التصويت مؤشر جيد

ممثل المصريين بالخارج فى البحرين: الإقبال كثيف خاصة بعد صلاة الجمعة

الجالية المصرية في السنغال تنظم وقفة بـ"علم مصر" أمام لجان الانتخابات (فيديو)

مسيرة حب أمام السفارة المصرية بماليزيا احتفالًا بانطلاق الانتخابات الرئاسية (فيديو)

اتحاد المصريين فى الإمارات: 350 ألفًا من أبناء الجالية المصرية يحق لهم التصويت بالانتخابات

باحثة سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تدعم مشاعر الانتماء لديهم

رئيس الجالية المصرية فى هولندا: إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية تاريخى

شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان يتابع ملف الطائرة الروسية

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس