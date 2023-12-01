برلمانى يشيد بمشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات: دائمًا يكسبون رهان الوطنية

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ إن الاقبال المصريين في الخارج، علي الإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 يستحق الإشادة والتقدير، ودائمًا يكسبون رهان الوطنية سواء في دعم الدولة أو التمثيل المشرف في المحفل الانتخابي.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الأيام المقبلة ستشهد إقبالا أكبر نتيجة الإجازات في عدد من الدول، والتي ستعبر عن معدن الشعب المصري الاصيل في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يختارون فيه من يحكمهم لولاية رئاسية جديدة.

ولفت عبدالعزيز، أن المصريين في الخارج بدأوا الاقتراع في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، وسط أجواء احتفالية وسعادة غامرة في جو يسودة المحبة، والتوحد خلف الوطن لمواجهة التحديات.